Claudia Conserva se atrevió y presentó atrevido cambio de look 14 agosto

A través de su cuenta de Instagram, Claudia Conserva mostró el radical cambio que le hizo a su ya característica melena rubia.

Esto porque la animadora del programa «Milf» optó por un color muy llamativo y que actualmente es una de las tendencias no solo en Chilito, sino que alrededor del mundo: el fucsia.

Claudia compartió una fotito en la red social donde se puede ver, entre su pelo rubio, unos mechones del colorido tono de fantasía.

En poco rato la postal alcanzó más de dos mil me gusta y varios usuarios la felicitaron por su osado nuevo look. «Te ves linda», «Te ves bella Claudita me encanta!», «Lo que te hagas te ves preciosa» y «Totalmente bella» fueron algunos de los mensajes que recibió.

Recordemos que Claudia Conserva ya había intentado este estilo antes, solo que con mechas celestes.