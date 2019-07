Los mejores memes que dejó la detención de Catalina Pulido 8 julio

Sin duda que Catalina Pulido ha sido la protagonista de la noticia este lunes. Luego de que fuera detenida por Carabineros tras resistirse a un parte por manejar sin cinturón de seguridad y forcejear con los uniformados para tratar de irse del lugar sin ser multada.

El video del altercado se filtró en redes sociales y se puede ver como la actriz acusa abuso de poder por parte de Carabineros, lanza amenazas de llamar a su amigo general y forcejea con uno de los funcionarios presentes.

«Dice que no puedo estar sin cinturón, y es camino de montaña ¡no se puede estar con cinturón! No, mi amor, porque si me desbarranco me tengo que tirar. Me está quitando los papeles porque sí» dijo Catalina en la grabación.

Lo que más llamó la atención de los usuarios de redes sociales, fue el hecho que la panelista aseguró que en la montaña no se puede usar cinturón, pues si se desbarranca tiene que saltar. Así que de inmediato llenaron de memes sobre la situación.

Aquí te dejamos los mejores memes del altercado de Catalina Pulido:

#CatalinaPulido esta persona está igual que cuando detienen a los otros delincuentes que gritan para no ser detenidos. El precedimiento está correcto. #contigochv pic.twitter.com/y4ahjRMgBs — Claudio Olivares (@colivaresrojas) 8 de julio de 2019

Comparte a este general de la suerte para q a ti como a #CatalinaPulido no nos saquen partes!!! 😂😂😂 pic.twitter.com/ZWSRqHbm21 — M. Alejandro Pérez (@Sedbastian) 8 de julio de 2019

Acá estudiando las nuevas leyes de tránsito dictaminadas por #CatalinaPulido 🙄🙄😁😁 pic.twitter.com/EGAwBgmwJA — miguel chavarria (@M_Chavarria_C) 8 de julio de 2019

#CatalinaPulido no faltan los weones que meten la los profes los mapuches y las verduleras pic.twitter.com/emRsgZkYep — facho pobre bot de kast (@cabezadehaba) 8 de julio de 2019