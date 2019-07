Detienen a Catalina Pulido por altercado con Carabineros 8 julio

Durante este domingo, Catalina Pulido se vio envuelta en un polémico altercado con Carabineros, luego que intentaran darle un parte por conducir sin cinturón de seguridad.

El video de la situación fue filtrado en redes sociales, y en el se puede ver como la actriz forcejea con la autoridad para que se le devuelva su carnet de identidad.

Junto con esto, se puede ver como se justifica por el hecho que andaba sin el cinturón, asegurando que es así como se conduce en camino de montaña.

«Dice que no puedo estar sin cinturón, pero es camino de montaña, no se puede estar con cinturón… No puedo porque si me desbarranco me tengo que tirar» le explica Catalina a otro funcionario que llega hasta el lugar.

Este altercado ocurrió durante el domingo, mientras Carabineros de la tenencia de Farellones realizaba controles vehiculares en el sector de la curva 32.

Allí fue donde fiscalizaron a Catalina Pulido, quien se encontraba sin su cinturón de seguridad.

Pero al oponerse y al intentar retirarse del lugar, la actriz y panelista de «Intrusos» fue detenida y trasladada hasta la 53 comisaría de Lo Barnechea.

Tras estar unas pocas horas detenida, Catalina fue dejada en libertad y a la espera de la citación de la Fiscalía.

Aquí te dejamos el momento del altercado: