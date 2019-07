Jorge Hans le pide disculpas públicas a Luis Pettersen 17 julio

Tras la gran polémica que se generó este martes en «Mentiras Verdaderas», luego que Jorge Hans le lanzara a Luis Pettersen la desubicada frase: «a mí no se me ha perdido mi pareja». Finalmente el periodista se refirió a la situación.

En conversación con el diario La Cuarta, Hans señaló que «pido disculpas a Luis Pettersen, a la familia de Fernanda Maciel y a todos quienes se sintieron agraviados por mi desatinado comentario de anoche en Mentiras Verdaderas».

Siguiendo esta línea, el periodista aseguró que «mi único afán, en este y otros casos, es que se conozca realmente la verdad de lo ocurrido».

Hay que señalar que durante la noche del martes y la jornada del miércoles, sus dichos siguieron generando comentarios, convirtiéndose en Trending Topic en Twitter. Además el propio Luis Pettersen le respondió y señaló que: «Es una persona que no tiene sentimientos. Lo encaré porque habló de mí por mi forma de vivir. Me cuestionó de dónde sacaba mi dinero. Me cuestionó de dónde sacaba dinero para comprarle las cosas a Fernanda».