Conductores se bajan del auto para recoger billetes caídos de un camión de valores

Una gran cantidad de billetes de dólares volaron este lunes desde un camión de valores que circulaba por la autopista interestatal 285 al norte de EE.UU., luego de que se abriera inadvertidamente una de las puertas del vehículo blindado, informa el portal de noticias News18.com.

Numerosos conductores comenzaron a detenerse en la banquina, apresurándose a recolectar el dinero. Momentos más tarde llegó la Policía y los automovilistas huyeron del lugar.

El sargento Robert Parsons indicó que quedarse con esos billetes sería ilegal, e instó a devolverlo para no ser acusados de robo.

Hasta ahora cinco personas decidieron hacer caso a las autoridades y devolvieron un total de 2.995.300 pesos chilenos.

Dunwoody Police tell me it is possible well over $100,000 in cash covered 285 West last night after a door on an armored truck came open. If you picked up any of the cash police are asking you to return it or you could be charged with theft. https://t.co/H5PaYx5nkP #11Alive pic.twitter.com/WY9gWzRj1n

— Joe Henke (@JoeHenke) 10 de julio de 2019