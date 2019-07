ADN confirmó que Luis Pettersen era el papá de la hija de Fernanda Maciel 8 julio

Finalmente este lunes se dio a conocer el resultado del examen de ADN que se realizó Luis Pettersen para confirmar la paternidad de la hija que esperaba junto a Fernanda Maciel y poder ser parte de la demanda contra Felipe Rojas.

La joven, cuyo cuerpo fue encontrado a fines de junio, enterrado en la misma bodega donde fue vista por última vez, tenía siete meses de embarazo al momento de su desaparición. Y durante esta jornada en el matinal de CHV «Contigo en la mañana» se confirmó que el taxista efectivamente era el padre de la pequeña que no alcanzó a nacer.

«El ADN confirmó a Luis Pettersen como el padre de la guagüita que llevaba Fernanda en su vientre, Josefa» reveló Julio César Rodríguez en el espacio matinal que ha seguido de cerca el caso. De acuerdo a lo que explicó el mismo joven, este examen lo realizó solamente con el fin de establecer una relación filial con el feto.

«Siempre, desde el primer día, cuando a mí me aíslan del caso por parte de fiscalía, cuando mi hija aún no nacía, yo era una persona X no más. Con este examen de ADN voy a poder participar, ir con un abogado y querellarme contra este desgraciado» aseguró en conversación con ‘Mentiras Verdaderas’.

Hasta el momento el único detenido por la muerte de Fernanda Maciel es Felipe Rojas, amigo y vecino de la víctima. Quien actualmente se encuentra detenido por 120 días mientras dura la investigación.