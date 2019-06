Raquel Argandoña contó que su pololo le dio la cortada por broma sobre Hernán Calderón 11 junio

Raquel Argandoña no está pasando por su mejor momento, pues la Quintrala no solo fue despedida de «Bienvenidos» y Canal 13 de manera inesperada, sino que en el amor también lo está pasando mal, ya que terminó su relación con su peor es na’ 17 años menor.

Así lo contó en el programa de radio que tiene junto a Patricia Maldonado. «Debo decir que me pegaron la cortada. Pero hay un dicho: el que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. Se enojó, ¿por qué el hombre chileno es así?».

De acuerdo a lo que contó la ex panelista de Canal 13, su pololo no le habla desde el jueves, esto luego de una discusión que tuvieron. Eso si la razón del terminó no tuvo que ver con un problema en su relación, sino que por un comentario que Raquel lanzó en un canal de YouTube.

«¿Por qué cuándo uno se hace un bromita se ponen tan graves? Por ejemplo lo que yo dije en mi video de mi canal de Youtube. La ‘Kel’ me pregunta ‘de todos tus ex, ¿con cuál te pegarías un remember?’. Una dice, ‘ah, bueno, con tu padre’, pero es una cosa como simpática, nunca pensé que iba a ofender a la otra persona. Nunca me había portado tan bien como ahora, entonces al final una se tiene que portar mal porque el resultado es el mismo». aseguró.

Este comentario no le habría caído para nada bien al pincha de Raquel Argandoña y se lo hizo saber rápidamente. Pero lejos de calmar la situación, todo terminó de la peor forma.

«Se enojó por eso, me duele un poco. Me duele la forma en que se terminó todo (…) Yo sé que me está escuchando. Yo creo que debe pensarlo bien, conversar con la almohada» dijo Raquel, quien todavía tiene la esperanza de solucionar las cosas con su pinche.