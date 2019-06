Raquel Argandoña debutó a lo grande en su canal de YouTube 6 junio

Este jueves Raquel Argandoña debutó con todo en su propio canal de YouTube. La ex panelista de «Bienvenidos» publicó su primer video en la plataforma, el cual llevó por título «30 cosas sobre mí».

En el clip se puede ver como la Quintrala responde preguntas de todo tipo, como su color o comida favorita. Pero lo que más llamó la atención fue cuando su hija, Kel Calderón -quien se encargó de grabar el video- le preguntó sobre su abrupta salida de Canal 13.

Todo partió, cuando la influencer le preguntó a Raquel a cuál de los animadores del matinal prefería, Tonka Tomicic o Martín Cárcamo. A lo cual Argandoña fue categórica en responder.

«La Tonka porque ha sido súper leal conmigo, en Canal 13 es la mujer más leal que he tenido, es súper solidaria. En momentos en que he tenido problemas, el primer llamado siempre es de la Tonka» aseguró.

Junto con esto agregó: «En esta pasada han sido súper injustos, ella siempre ha sido mi brazo derecho y pucha que la voy a echar de menos» con esto hizo referencia a las críticas que recibió la animadora por no haber alertado a Raquel de su despido.

«A Martín lo quiero harto (…) pero los hombres se meten con los hombres y ha sido igual súper partner, pero entre los dos, tengo que ser sincera, me quedo con la Tonka 100%» finalizó.

Después llegó la pregunta al hueso por parte de su hija. «¿Mamá, por qué no sigues en Canal 13?» «Me despidieron» respondió de inmediato Argandoña.

«Me despidieron porque a un alto ejecutivo, el que manda en Canal 13, no le gusta las mujeres con personalidad. La televisión sigue siendo un patriarcado y siempre desde que llegó al canal supe que no le gusté» aseguró sin revelar nombres.

«Yo sabía que tenía más o menos los días contados de trabajar. Cuando me enteré que me habían despedido, llamé al canal a una persona de mucha confianza y me dijo: ‘yo pensé que te lo habían dicho. Sí, te despidieron'» comentó.

«Nunca me enteré de las razones. Llamé a mis jefes directos del Bienvenidos, trataron de defenderme… yo creo que lo pasamos súper bien, soy optimista, siempre he luchado por que una mujer de 60 años (siga en pantalla), somos solamente dos las que estamos en la televisión» añadió.

«A esta persona nunca le caí bien desde que llegó a asumir el alto mando en Canal 13, hasta que decidió despedirme, y está en todo su derecho. Pero la televisión sigue siendo un patriarcado» dijo.

Finalmente para profundizar más en el tema, Kel le preguntó a Raquel sobre el rumor que afirmaba que su despido se debía a que ella sabía que un ejecutivo tenía una amante dentro del canal.

«Todo el mundo lo sabe, pero esa es su vida privada y a mí no me interesa lo que haga en sus ratos libres» aseguró con firmeza.

En pocas horas el video de Raquel Argandoña alcanzó rápidamente casi 20 mil reproducciones y cinco mil me gusta.

