«Ellos no ganaron solos la Copa América» Arturo Vidal sobre la ausencia de Bravo y Díaz 3 junio

Las últimas semanas para la selección nacional han estado rodeadas de polémicas, especialmente luego que Claudio Bravo no fuera nominado para la Copa América y se filtrara que cuatro jugadores habrían pedido que el arquero no fue citado. Ahora Arturo Vidal en una entrevista se refirió a los rumores que aseguran que él tendría gran influencia al momento del llamado de seleccionados.

En primer lugar el jugador del Barcelona señaló que dentro del camarín no existen problemas, a pesar de los rumores sobre el real ambiente en Juan Pinto Durán. «La interna está muy tranquila, feliz. Son cosas que no se tienen que hablar. La gente habla de dos jugadores que no están. Hay varios más que no están y nadie dice nada. Eso molesta, en el sentido de que piensen que sacamos a algunos jugadores».

Sobre la ausencia de Claudio Bravo y Marcelo Díaz, Vidal desestimó las críticas sobre un «manejo» de la nómina y aseguró que los jugadores jóvenes están muy emocionados. «Ellos dos no la ganaron solos. Falta Valdivia y solo somos ochos los que estamos ahora y hemos ganado las dos. Se ve feo, y algunos jugadores jóvenes vienen con temor porque la prensa no los apoya, pero el equipo está fuerte y estoy seguro que vamos a ir a ganar la copa».

Junto con esto Arturo Vidal afirmó que jamás ha interferido en la nómina de ningún jugador, y que de así ser el caso, solamente llamaría a familiares o amigos. «Lo ha dicho el profe, hay un solo entrenador y no hay más. Si yo armara el equipo pondría a mi hijo. A Alonsito que le gusta el fútbol, o a mis amigos que son los que me siento bien. No se puede decir que un jugador hace el equipo. Menos con el profe Rueda que es un entrenador que sabe mucho».

Finalmente Vidal se refirió a las altas expectativas que tienen como equipo de cara a la Copa América. «Queremos ir a ganarla, queremos defender el título. Lograr volver felices. El equipo es joven y ellos nos van a ayudar a la Copa América y a clasificar al Mundial».