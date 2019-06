Dominique Lattimore se querella por secuestro contra productores de «Doble Tentación» 24 junio

Luego de que contara detalles sobre los malos ratos que pasó durante su estadía en «Doble Tentación», Dominique Lattimore, además de hacer una denuncia pública de lo que sufrió, ahora quiere llevar el tema al ámbito legal.

Resulta que este lunes la modelo llegó en compañía de sus abogados, del portal problemas.cl, para interponer una querella por el delito de secuestro en contra de los productores de «Doble Tentación» César Marcelo Carreño Bustamante e Ignacio Corvalán, además de contra todos quienes resulten responsables en calidad de autores, cómplices o encubridores.

Esta querella corresponde a los ocurrido en el episodio 104 del ya extinto reality de Mega, donde se mostró el momento en que Dominique renuncia al programa por diversos motivos, entre los que se encuentran malos tratos y discriminación.

La querella

«Yo estuve en una situación contractual con ellos (Mega), después que terminé el reality estuve casi un año sin poder hablar. Recién el año pasado pude hablar sobre esto, creo que fue en La Divina Comida la primera vez que lo comenté. Para mí fue una situación muy dolorosa, angustiante, no lo había visto como corresponde, en que es un delito. Esto me trajo muchos problemas emocionales y psicológicos» comenzó explicando Dominique, de acuerdo a lo que transmitió el programa Intrusos.

La actriz comentó que todo este proceso le resultó muy difícil de superar, sobre todo pensando en que esta situación ocurrió en un programa de televisión, donde se vio expuesta a todo el público.

«Fue una humillación. Hay un capítulo en el que se ve que yo renuncio, en donde hablo sobre todo lo que estoy viviendo en ese minuto. Yo renuncio en frente de mis compañeros y Patricia Maldonado, y me voy por el portón. Cuando salgo, a mí se me prohíbe mi teléfono, se me prohíbe salir del lugar y me dejaron encerrada 24 horas» agregó Dominique, asegurando que no fue hasta que llegó Corvalán que la autorizaron para salir.

Junto con esto Lattimore reveló que durante ese tiempo la dejaron encerrada en el camarín utilizado por Karol Lucero. «En mis ganas de salir de ahí, en mi derecho de renunciar, no me dejaron salir y me dejaron encerrada en ese lugar».