Vicente Fernández rechaza trasplante por temor a que el donante fuera gay 9 mayo

El cantante Vicente Fernández, reconocido como una de las voces más importantes de la música ranchera en México, rechazó recibir un trasplante de hígado por temor de que el donante fuera homosexual o drogadicto.

De acuerdo al sitio Excélsior, que recoge las polémicas declaraciones que el músico hizo al programa «Primera Mano» del grupo Imagen, Fernández no quería el órgano de un desconocido en su interior.

También te puede interesar: El tierno mensaje que la peor es na’ de Arturo Vidal le dedicó tras su eliminación de la Champions

«Me querían poner un hígado de otro cabrón y les dije: ‘Yo no me voy a dormir con mi mujer con el hígado de otro güey. No sé si era homosexual o drogadicto'», fueron las palabras exactas del mexicano.

El cantante estaba en plena gira por el sur de Estados Unidos cuando en un examen médico le detectaron el cáncer de hígado, lo que, por supuesto, lo obligó a suspender la serie de conciertos que tenía contemplados por el país vecino.

A los pocos días, el equipo médico del hospital de Houston, donde estaba internado, le avisó que había un donante. Fue en ese corto periodo que el cantante, de 79 años, habría dudado de someterse a la cirugía, e incluso abandonó el recinto.

«No me querían dejar salir, me dijeron: Es que ya encontramos su hígado compatible, ya viene el oncólogo», apuntó el cantante en la entrevista, que se hizo en su rancho localizado en el estado mexicano de Jalisco.

Entonces, Fernández decidió vestirse y salirse del hospital cuando le dijeron que por favor usara una silla de ruedas. «Por favor Don Vicente, váyase en la silla de ruedas, porque si le pasa algo nos cierran el hospital. Me subí a la silla y llegando la camioneta me fui», recordó.

Fernández contó que finalmente lo sometieron a una cirugía exitosa, y que actualmente se encuentra bien de salud, incluso pasó de pesar 110 kilos a solo 80 kilos.