Mariana Di Girolamo en picada con quienes la critican por su pelo corto: «No por mi corte soy más masculina» 24 mayo

Gracias a su rol en «Perdona Nuestros Pecados», Mariana Di Girolamo entró con todo al mundo de las teleseries. La joven tras estar un tiempo alejada de la televisión vuelve a participar en una producción nocturna, esta vez de la mano de Canal 13, donde tendrá un rol protagónico en «Río Oscuro».

Y para su papel, Mariana sorprendió con un radical cambio de look, donde dejó de lado el característico pelo largo de María Elsa, por un corte al estilo pixie, mucho más maduro.

En entrevista con Glamorama, la actriz explicó a que se debe esta nueva imagen. «El cambio de pelo fue súper significativo. Tuve mi pelo largo, maravilloso, 27 años de mi vida. Y había cosas que ya sentía que no me quedaban bien, colores. Y también jugar con eso, adecuarse. Soy actriz, tengo que ser versátil, dispuesta a los cambios que vayan sucediendo. Así al menos lo veo yo. Y lo veo como un juego y me está gustando. Estoy más relajada con el tema, lo estoy pasando bien».

Aunque muchos aplaudieron su nuevo look, también hubo un grupo que la criticó fuertemente.

Frente a esto, Mariana aseguró que no es algo que la afecte, además de que siente que es un buen estilo para su personaje. «Hay gente que detestó el cambio de pelo, porque aludían a la pérdida de la feminidad. Por supuesto que no estoy para nada de acuerdo. Tenemos a nuestras futbolistas maravillosas y no por eso van a ser más masculinas. No porque me haya cortado el pelo soy más masculina, homosexual, da lo mismo. Esa es mi vida privada».

Finalmente agregó: «Sigo siendo Mariana Di Girolamo. Soy mujer. Pero me costó un montón el corte de pelo, fue difícil. Lo estoy llevando de la mejor manera. El pelo da mucha seguridad. Era como un sello y me lo corté muchísimo. Igual fue como alivio. Terminé la película Ema, fui a la peluquería y me corté el pelo. Me fui a Europa dos meses y allá era una más. Acá en Chile fue un poquito más brusco».