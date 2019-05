Filtran video del humorista Óscar Gangas en estado de ebriedad 9 mayo

Filtraron un registro del humorista nacional Óscar Gangas en estado de ebriedad escoltado por carabineros, y la ex vedette Marjorie Caro encarándolo.

En el registro la mujer acusa al comediante de haber provocado una violenta situación en su casa, donde carabineros la agredió y borró videos de su celular.

Óscar Gangas fue consultado por Intrusos de La Red sobre este confuso episodio, y él aseguró que llegó a la casa de la artista (sin querer revelar el nombre, para no «perjudicarla») para conversar sobre un proyecto profesional.

«Una conocida vedette me drogó y me robó el teléfono celular. Me robó ropa y me robó plata (…) no sé qué huevá le habrán puesto al copete, pero ahí me viste«, declaró, agregando que no recordaba nada de lo que hizo entre las 14:00 y las 20:00 horas de ese día.