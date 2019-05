Mauricio Flores se emocionó al hablar del cáncer que sufre su esposa 9 mayo

Este jueves Mauricio Flores estuvo invitado a «Viva la pipol» junto a su amigo y colega Gigi Martin. Pero los panelistas del programa no pudieron evitar preguntarle por el cáncer de mamas que actualmente enfrenta su esposa.

Sobre esto mismo, en el matinal de Chilevisión mostraron un video donde la esposa del comediante le agradece por el apoyo que le ha dado durante todo este tiempo. En ese momento Flores no logró aguantar las lágrimas.

«Gracias por todos estos meses que han sido tan difíciles, nadie se imaginó todo lo que íbamos a vivir como familia, como matrimonio» comienza el saludo.

Para luego agregar: «El doctor dijo que esta enfermedad une a las parejas o las separa, gracias a Dios no ha sido la segunda opción, sino que esto nos ha unido mucho. Te agradezco toda tu tolerancia, porque estás siempre ahí esperando que se me pase el mal genio y ayudándome cuando no me puedo levantar».

Finalmente volvió a agradecer su compañía con palabras que emocionaron a Mauricio Flores: «Yo sé que para ti es muy difícil verme llorar de dolor y tú llorar conmigo y después subirte al escenario a hacer reír a tanta gente para generar recursos para pagar todo esto. Te agradezco de corazón, espero que esto sea, no sé si una prueba, pero que lo podamos pasar juntos y que sigamos juntos en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Te amo mucho y espero seguir sanándome, para seguir disfrutando contigo esta vida maravillosa».

Tras ver el video, el comediante contó cómo fue que han enfrentado la enfermedad este tiempo y la forma en que han encontrado las fuerzas para seguir luchando.

«Ella es el pilar fundamental de nuestra familia, es mi cable a tierra ella, es todo, si pudiese comparar, aunque son odiosas las comparaciones, después de todo el amor que me dio mi mamá nunca alguien me había amado tanto, ni yo había amado tanto» señaló Mauricio Flores para mostrar lo importante que ella es en su vida.

«Si pudiese pasarme la mitad de sus dolores yo los recibo para que esto se termine luego» fue una de las confesiones que dio el comediante.

El cáncer de su esposa fue detectado el año pasado, cuando se encontraba en fase 2. De acuerdo a la explicación de Flores, su mujer se trata con radioterapia, quimioterapia, además de haberse hecho una masectomía parcial.

«Cantamos victoria, pero después la biopsia dio que habían quedado residuos, por lo que vinieron 20 sesiones de radiación, cantamos victoria de nuevo, pero ahora va a tener que hacer quimio» finalizó.