Aseguran que el embarazo de Ignacia Michelson es puro tongo 17 mayo

Durante estos días te contamos sobre el supuesto embarazo de Ignacia Michelson, el cual habría incluso sido confirmado por su pololo, Sargento Rap, quien aparecía en una foto sosteniendo un test, dando a entender que próximamente se convertirían en padres, tras su salida de «Resistiré».

Pese a que su romance lleva muy poco tiempo, los tortolitos estarían viviendo con todo estos días, demostrando su amor en redes sociales, llegando incluso al punto de tatuarse el nombre del otro en el brazo.

Pero una nueva información revelada por el programa de farándula Intrusos, indica lo que muchos ya comenzaban a sospechar. El embarazo de Ignacia Michelson sería simplemente un tongo planeado por ambos.

«Sería todo una estrategia publicitaria, según lo que tengo entendido y por el reporteo que ha hecho nuestro equipo. Ese embarazo es más falso que el teñido de Claudia Schmidt» aseguró en tono de broma el periodista Michael Roldán, sorprendiendo a sus compañeros de panel.

Junto con eso agregó que los participantes de «Resistiré» se han convertido en poco tiempo en los personajes que los medios buscan para conversar, además de que ya tienen agendados eventos discotequeros juntos.

«Tenemos pruebas que no podemos trasparentar al público, pero es una investigación del equipo que apunta a que (el embarazo) no es real. Por eso ellos no han salido confirmando ni desmintiendo nada. Y les está rindiendo» comentó el panelista, agregando que este montaje no habría sido idea de la producción, sino que habría salido desde los propios Sargento Rap e Ignacia Michelson.

«En rigor no han mentido, pero juegan con esto. Ahí uno dice ‘chuta’, la nula empatía con la sociedad, o con las mujeres que han perdido guagüitas. Personas que están enfrentando una pérdida o que se han esforzado por quedar embarazadas» criticaron desde el espacio de farándula a Ignacia Michelson y Sargento Rap.

Finalmente Alejandra Valle aseguró que tenían información rigurosa, que demostraba que las fechas no coincidían para que el embarazo fuera real, pero que este escándalo les servía para acaparar prensa y eventos.