Vale Roth contó que llegó a ganar 10 palos mensuales y hoy no le queda nada

Recientemente Vale Roth estuvo invitada a «Viva la pipol», luego de pasar años sin dar entrevistas, la ex Calle 7 llegó al espacio televisivo de Chilevisión, donde se refirió a la triste noticia que reveló en redes sociales hace poco: sufrió un aborto espontáneo retenido.

Pero esto fue de lo único que habló la bailarina, sino que también aprovechó de hacer un sentido mea culpa sobre su pasado, cuando era conocida por las polémicas que hacía, además de la filtración de videos y fotos íntimas, junto con hablar de su familia.

«Ustedes saben que de mi relación familiar no me gusta hablar, porque no es muy cercana. No es que vaya a las comidas familiares. Tengo poca relación» partió comentando Roth, además de asegurar «en las finales de los programas llegaba mi viejo, mi mamá. Pero hubo un tiempo que pasé cinco años sin hablar con mi familia».

Tras esto Vale Roth se refirió al distanciamiento que vivió con su familia: «Porque se filtraron unas fotos mías, se filtraron unos videos míos, que fueron mala leche, porque no fueron que yo me grabé. Fue un conserje que me grabó. Los conserjes tienen cámaras. Bueno, fue el conserje que grabó. Se filtró el video. Y en la misma semana se filtraron unas fotos mías. Hoy día no es nada unas fotos de las pechugas. Pero en esa época, cuando yo tenía 20, era como mucho».

Luego de esto Jean Philippe Cretton le consultó: «¿Haces tú, puntualmente, un mea culpa? Porque uno a veces tiende a mirar para afuera y decir ‘es que no me entienden’. Pero uno también, de repente, se manda sus condoros».

«Sí, me mandé cagás. Obvio que sí. Yo carreteaba de lunes a lunes, como siempre decía. Siempre fui exhibicionista la verdad. Fui muy al lote. Fui rebelada todo el rato. Odiaba que me mandaran. Tú cachai cómo era en Calle 7. Me daban una orden y no lo hacía. No estaba ni ahí. Tiraba todo a la cresta y nunca escuché a mis viejos. Entonces, ese es el mea culpa. Nunca les puse atención» respondió Vale.

Y esto no fue lo único que dijo, sino que también aseguró que gastó mucha plata en fiestas: «El tema de ahorrar, ponte tú. Llegué a ganar $10 millones mensuales. ¿Estás cachando lo que es eso? Por cinco meses ganaba 10 palos. Después siete. Y no tenía nadie que me dijera ‘guarda la mitad’. Viajé. Me lo gasté todo en webeo. Hoy día estoy con Fonasa yendo a un hospital por el tema de un embarazo. O sea, no guardé nada».