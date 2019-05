Ex esposa de Coca Mendoza se fue con todo en su contra tras hablar de infidelidad 17 mayo

Hacer un tiempo Coca Mendoza estuvo invitado a «Podemos Hablar», donde por primera vez habló de uno de los momentos más complicados de su vida: su separación. Durante el espacio el ex futbolista dio un sentido mensaje, mientras respondía la pregunta sobre quienes han sido infieles, frente a esto reveló que su primer matrimonio terminó debido a esto.

«No puedo no reconocer que fui infiel. Soy bastante honesto con eso. Y ahora estoy muy feliz con mi nueva familia (…) Quiero reconocerle públicamente que ella fue una mujer muy importante en una primera etapa de mi carrera y mi vida, que fueron logros espectaculares» comentó el también concejal de Viña del Mar.

Junto con esto aprovechó de ofrecerle disculpas públicas a su ex señora: «Es un mujer inteligente, maravillosa y ojalá pueda rehacer su vida. Pedirle también perdón a la familia que es muy grande» comentó Coca Mendoza en ese momento.

Luego de la transmisión del programa, la ex esposa del futbolista, Bernarda González, decidió hablar y se fue con todo en su contra, asegurando que no le gustó nada que hablara de ella y su familia en televisión.

«Lamento profundamente haber sido expuesta en forma innecesaria y pública en el programa Podemos Hablar por el señor Gabriel Mendoza, donde se habló de mis hijos, de mi madre, de mi familia, lo más preciado que tengo y lo que he cuidado siempre (…) El respeto que el señor Mendoza dice tener a mí, debe comenzar por la no exposición, cuando se respeta se cuida» comenzó el comunicado de la mujer, según consignó el portal Fotech.

Finalmente dijo que «la mirada machista, limitada y egocéntrica hacia mí y mi vida, sólo hablan del tamaño de su ego (…) defenderé como he hecho antes a mi familia, mi dignidad como mujer, los valores que se me inculcaron y con los que he vivido siempre».

La ex esposa de Coca Mendoza también aseguró que sus disculpas solamente se trataron de una limpieza de imagen, por lo que pidió que no se hablara más de ella: «Yo sólo pido respeto».