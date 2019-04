Melina Figueroa se luce a solo seis meses de convertirse en mamita 25 abril

Melina Figueroa y Emiliano Castro se convirtieron en padres por primera vez hace solo seis meses. El pequeño Ian llegó a revolucionar sus vidas, convirtiéndose en el gran protagonista de sus publicaciones en redes sociales. La llegada de su retoño eso si, atrasó los planes de matrimonio que tenían.

Pese a que la ex chica reality les ha mostrado a sus fans con frecuencia lo grande que está su hijo, pero ahora los sorprendió al mostrar como luce su figura a solo seis meses de haber dado a luz, demostrando que poco a poco y con constancia va recuperando su silueta.

También te puede interesar: Pancha Merino confirmó pololeo con chiquillo italiano

«Mi prioridad número 1 es mi hijo. Mi segunda prioridad es ser mi mejor versión, el mejor ejemplo para él y la mamá las fuerte y estar a gusto con lo que puedo lograr» escribió Melina Figueroa en la fotografía donde se ve su trabajado abdomen.

Además de agregar: «Aún falta mucho trabajo y las caderas aún no las muestro, pero ahí vamos. Bajé 3 cm de cintura y 3 cm de cadera en este mes que pasó. Ahora sí me estoy aplicando más con la alimentación y el entrenamiento. Me tomó 6 meses para más o menos sentir la energía de antes y el cuerpo tarda 1 año en regresar todo a su lugar. Poco a poco».

Aquí te dejamos la foto de la ex chica reality: