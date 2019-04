Oriana Marzoli cuenta la firme de su acercamiento a Luis Mateucci 25 abril

Hace un tiempo los seguidores de Oriana Marzoli y Luis Mateucci quedaron sorprendidos, luego de que compartieran una serie de Instagram Stories donde aparecen juntos, tras el polémico quiebre que tuvieron el año pasado.

Obviamente sus fanáticos, pero rápidamente la venezolana aclaró la situación con su ex peor es na’, asegurando que son solo amigos.

Es por esto que la polémica ex chica reality dedicó uno de sus videos de MTMAD para hablar de su relación con el argentino, a quien trató muy mal durante el 2018, incluso revelando detalles íntimos de Mateucci.

En primer lugar Oriana Marzoli le señaló que «yo coincido muchas veces con Luis en el gimnasio. Una vez le dije ‘fuerraaaa yyy fueraaaa’ pero evidentemente si me cayera tan mal no hubiese grabado eso, no le daría ni la opción de salir en mi historia de instagram, el tiempo cura todo y al final si me hizo mucho daño en su momento y yo le hice daño también a él, pero madre mía existe el perdón y la pastilla para olvidarse de las cosas».

Más tarde contó cómo se acercaron un poco más, asegurando que fue porque «me lo encontré en el gimnasio vi que estaba de buenas, pues me voy acercar y le voy a decir que enterremos el hacha de guerra y así fue, de hecho, nos acabamos riendo; tanto así que yo sé que ama a Coco, o sea lo ama con todo su ser y me pidió que por favor se lo dejase antes de irse a Italia, pues se lo dejé sin problema, Coquito encantado… tan rencorosa como pensáis (…) de verdad que soy un corazón con patas, a mi me pides disculpas y te voy a terminar disculpando siempre».