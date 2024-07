«Un acto casi milagroso»: María José Quintanilla revela emocionante experiencia que vivió en sus vacaciones

Por estos días María José Quintanilla la está pasando chancho en sus vacaciones por Europa, donde se ha dedicado a recorrer los bellos paisajes del viejo continente en compañía de su esposo, Eduardo Carrasco, con quien llegó al altar en noviembre pasado.

Y aprovechando su viaje, la animadora de ‘La Hora de Jugar’, ha aprovechado de mostrar algunos de los hermosos lugares que visitó, como la Torre Eiffel y más recientemente, el Coliseo Romano, el que tiene una emotiva historia detrás.

Resulta que, en su última publicación de Instagram, María José Quintanilla compartió una emotiva experiencia que vivió durante su paso por Italia y que tiene directa relación con su padre, quien falleció en 2008, cuando ella solo tenía 18 años.

La impactante experiencia de María José Quintanilla

«La última vez que estuve en el Coliseo Romano llovía fuerte y mi papá estaba conmigo. Esta mañana, cuando me levanté, hablé con él y le dije que si llovía -cosa improbable porque miré el informe del tiempo y el pronóstico era 30°- yo iba a saber que me estaba escuchando», comenzó escribiendo la también cantante.

Siguiendo por esta línea, María José Quintanilla agregó que «llegamos al Coliseo con Edu y le dije: “hoy va a llover”, él sólo me miró con cara de risa, ¡pues no entendía lo que estaba hablando! ¿Lluvia con 34 grados? Mientras caminábamos en un acto casi milagroso, comenzaron a caer gotas y de pronto ya estaba lloviendo».

«Miré al cielo y dando las gracias me puse a llorar. Hoy para mí la magia se hizo presente… Hace 20 años estuve aquí de la mano de mi Papá. Hoy de la mano de mi compañero de vida», cerró su emotivo posteo.

Como era de esperar, en cosa de minutos recibió más de 43 mil me gusta y cientos de comentarios por parte de sus seguidores, los que no dudaron en dedicarles palabras de cariño por su bella historia.

«Que hermoso momento! Gracias por compartir una emoción tan íntima»; «Que preciosa historia mi cote querida. Seguro tu padre está contigo siempre»; «Y ahí es cuando uno piensa «fue coincidencia», pero resulta que cuando son muchas coincidencias cada vez q hablas con esa persona q ya no está en este plano logras convencerte de que El Amor traspasa el tiempo y el espacio» y «que emoción. Tu papá te acompaña a todas que lindo», le escribieron.