Luli prepara un nuevo programa en YouTube

Hace un tiempo te contamos de la polémica salida de Nicole Moreno, más conocida como “Luli”, de su programa de moda “Estilo Chic”. La modelo dejó el espacio en medio de acusaciones de falta de profesionalismo. En esa misma época, se enfrentaba con la preocupación de tener a su hijo Francisco Javier, internado en un centro del Sename.

Pero ahora Luli está mucho más tranquila, especialmente luego de que a su retoño le dieran arresto domiciliario. Es por eso que del programa Intrusos fueron a buscarla para preguntarle lo que se viene en su carrera. “Tengo muchos proyectos en mente. Me gusta reinventarme. ¿Para qué me voy a salir de esto? Si me gustan las comunicaciones, me apasionan. Claramente hay que ir por un camino limpio para que se hable de tu trabajo y no de otras cosas” dijo.

Resulta que efectivamente la ex reina de Viña tiene un proyecto, pues junto al estilista Javier Cruz, preparan un nuevo programa que se transmitirá a través de YouTube. Aquí pretenden ayudar a la gente que necesita asesorías y cambios de imagen.

Al respecto de su programa, comentó: “Es un proyecto que tenemos con Javier hace tiempo. Nos ha costado un poco, pero la verdad estamos muy emocionados y motivados en hacer cambios de vida para que la gente se sienta feliz. ‘Brillando como nunca’ se viene potente, con grandes sorpresas”.

Finalmente agregó sobre su nuevo proyecto que: “Creo que el que tiene disciplina y constancia, y quiere realizar cosas positivas y se propone metas, cualquier persona lo puede lograr. Yo soy súper trabajólica, me encanta trabajar, y soy creativa, entonces logré una reinvención. Vamos de menos a más”.