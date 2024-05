Llorando y arriba de una ambulancia: Nicole «Luli» Moreno confiesa que sufrió accidente de tránsito en Vitacura

En las últimas horas, Nicole ‘Luli’ Moreno se vio en el centro de la noticia, luego de que subiera a su cuenta de Instagram varios videos llorando y pidiendo por una ambulancia, tras sufrir un accidente de tránsito en la comuna de Vitacura.

Resulta que, de acuerdo a lo que ella misma relató en los registros, mientras volvía del gimnasio, fue «chocada por detrás», lo que al parecer la dejó lesionada, ya que se podía ver como se quejaba del dolor por el impacto.

Todo comenzó, luego de estar publicando una serie de videos entrenando para la próxima competencia de fisicoculturismo. Pero al poco rato, Luli impactó al subir un simple mensaje de fondo negro, en el que decía «Necesito una ambulancia», además de su ubicación.

Los detalles del accidente de tránsito de Luli

Al poco rato, Nicole Moreno comenzó con una transmisión en vivo en la red social, donde aparecía llorando desconsoladamente y con un cuello ortopédico. En ese momento, es que reveló que al parecer se trataba de «un médico» la persona que la chocó.

«¡No puedo creer que me haya chocado un médico por atrás y que no tenga ética profesional! Se bajó y me dijo ‘tranquila, soy médico’. ¡Ni siquiera me ayudó, ni siquiera me quiso llevar a la clínica!», lanzó la chica fitness entre sollozos.

Siguiendo por esta línea, Luli mostró en el live a quién supuestamente sería la persona que causó el accidente. Mientras que al poco tiempo se mostró ya dentro de la ambulancia siendo atendida por una paramédica.

Por último, Nicole aprovechó de agradecer a quienes la ayudaron tras su accidente. «Gracias a mi equipo deportivo por la ayuda que me brindaron en el momento del accidente». Y ya en la clínica, se le veía mucho más tranquila, afirmando que le debían hacer un scanner.