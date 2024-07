Luli sorprende con dura amenaza: «Si vuelve la farándula aquí en Chile…»

Durante el último tiempo, la farándula ha regresado de a poco a la televisión chilena, pues a través del cable y los canales más pequeños se la jugaron con el formato, que sin duda se ha convertido en un gran éxito.

Junto con esto, también volvieron a la pantalla chica los reality shows a casi 10 años del último que se emitió, permitiendo la aparición de nuevas figuras en el espectáculo nacional.

Es de esta forma que los canales de televisión más grandes comenzaron a interesarse en traer de vuelta los programas de farándula. Pues hace un tiempo que comenzó a correr el rumor de que CHV estaría pensando en traer de vuelta Primer Plano, lo mismo que Mega. Mientras que Canal 13 anunció recientemente el estreno de un nuevo espacio de este estilo, al mando de Pamela Díaz y Nacho Gutiérrez.

Y aunque muchos están más que feliz con la vuelta de estos programas, una a la que no le parece mucho es Nicole ‘Luli’ Moreno, pues hay que recordar que durante su tiempo de más fama, se vio envuelta en una serie de polémicas y en varias ocasiones se convirtió en la burla del público.

Es en este contexto que, luego de sufrir una gran cantidad de malos ratos, que afectaron su salud mental, llegando incluso a dejarla internada en más de una ocasión. Es que la chiquilla se alejó de las pantallas, para dedicarse a la vida fitness.

El claro mensaje de Luli

Frente a esto, es que en medio de los rumores del retorno con todo de la farándula, es que Luli no dudó en compartir a sus historias de Instagram, un claro mensaje sobre el tema.

«Les quiero decir algo y solo ustedes lo van a saber, si vuelve la farándula aquí en Chile. Sorry, yo me voy del país. Lo digo con mucha convicción, esto es sin editar, sin nada, besos. Estoy ligada al deporte. Entiéndanlo», comenzó señalando.

Siguiendo por esta línea, Luli agregó que «no se metan más en mi vida privada y menos si van a mentir, por favor. Más respeto. Si no me respetaron (por) 16 años, ahora exijo respeto como cualquier ciudadana en este país. Reitero, vuelve la farándula, me voy de Chile».