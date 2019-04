Anita Alvarado regresa como rostro de sitio de escorts 5 abril

Anita Alvarado ya llevaba un tiempo alejada de la televisión, y todo por un muy buen motivo. Pues actualmente se encuentra en un juicio por la tuición que mantiene con Judd, el padre de su hijo más pequeño, de solo cuatro años.

Pero ahora esta de vuelta a la noticia, luego que se anunciara en el lanzamiento de una página de escorts, donde será la anfitriona y rostro principal.

Sobre su rol en el sitio de servicios sexuales ha recibido una serie de críticas, pero la Geisha chilena defendió su nuevo puesto de trabajo en declaraciones al diario La Cuarta: “Qué bueno que hago esto, porque con esto mantengo a mis hijos, todo lo hago por mis hijos”.

Además aprovechó de desmarcarse de su trabajo como prostituta, que ejerció años atrás: “Esto no significa que sea prostituta, hace 20 años que dejé de serlo, esto es una oportunidad de trabajo, no quiero que me critiquen ni castiguen por hacerlo, ¡todos se llenan la boca y no saben lo difícil que es todo esto!”.

Finalmente Anita Alvarado se refirió a su batalla judicial por la custodia de su retoño: “Estoy entregándole a mi hijo obligada (a Judd), porque se supone que es mejor para el hijo no separarlo del padre. Pero hay algunos que les hacen mucho daño…”.