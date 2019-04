Hacen bolsa a Shakira por fotos en las que se le ve celulitis 16 abril

Se ha convertido en una costumbre que las figuras internacionales sean perseguidas por todos lados con el fin de conseguir la “mejor foto” de ellos y venderla. Esta vez le tocó a Shakira y las imágenes que captaron de ella le costaron varias críticas.

Resulta que la cantante colombiana fue captada por un fotógrafo, quien luego compartió las imágenes a través de sus redes sociales. Lugar donde las fanáticas de Shakira la criticaron duramente, pues en ellas se le ve celulitis.

También te puede interesar: Gala Caldirola subió foto de su retoña y la encontraron igualita al Huaso Isla

En la fotografía de la artista de 42 años, aparece con un vestido verde aceituna junto a unas largas botas negras que dejaban a la vista sus piernas, justo en la parte en la que se dejaba ver la piel de naranja.

Rápidamente la imagen de la cantante recibió duros comentarios de algunos de sus seguidores: “¡Qué fuerte, Shakira tiene celulitis! No me lo espraba”, “¿Y esas son las mejores cadera y piernas del mundo?… Dios mío” y “Si la Shakira tiene celulitis, qué queda para una. En todo caso no debería, con toda la plata que tiene”.

Aquí te dejamos la foto en cuestión: