Gala Caldirola subió foto de su retoña y la encontraron igualita al Huaso Isla 15 abril

Un año y dos meses cumplió Luz Elif, la pequeña hija de Mauricio Isla y Gala Caldirola, quienes llevan bastante tiempo viviendo en Turquía. Y obviamente su mamá está chocha y se dedica a mostrar lo grande que está su retoña a través de su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de dos millones de seguidores.

Este lunes no fue la excepción, pues la española no dudo en compartir una adorable foto de la chiquitita muy sonriente en su coche, sosteniendo una flor en la mano y la acompañó de una sentida reflexión:

“Esa inocencia de los bebes… que aún no saben en el mundo que vivimos … no conocen los venenos, la envidia, la avaricia… no conocen los problemas porque aún no tuvieron que superar ningún obstáculo… Ver que existe esa pureza me hace sentir tan bien… pero solo la mitad de bien de lo que puede hacerle sentir a ella una simple flor amarilla🌼 …. Cuando estés triste, recoge una flor y trata de revivir esa sensación! Te queremos hasta el infinito y más allá”.

De inmediato los seguidores felicitaron a Gala Caldirola por lo adorable de la pequeña Luz Elif, además de asegurar que cada día está más parecida a su papá: “Aquí se parece mucho en los ojitos a nuestro huasito isla ☺️!”; “Esta hermosa esa gordita 😍 es puro papa saludos querida ❤️” y “Cada día más parecida a su padre ❤️👶🏻” fueron algunos de los comentarios que recibió.

Aquí te dejamos con la foto de la pequeña: