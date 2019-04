Hacen bolsa a Luciana Salazar por desubicado mensaje en Instagram 18 abril

Luciana Salazar se llenó de críticas en redes sociales, luego de que compartiera una polémica story en su cuenta de Instagram, donde se refirió a la condición sexual de su actual y pasados compañeros de baile.

Resulta que Luli se enteró de quien será su compañero en la nueva temporada del programa argentino “Bailando”, y no se le ocurrió otra cosa mejor que escribir “la primera vez que no me toca un bailarín gay. Medio como que me inhibe un poco JAJAJAJAJ”, lo que ganó cientos de malos comentarios por parte de sus seguidores.

Algunas de las críticas que recibió Luciana Salazar eran del estilo: “Y el bailarín es la primera vez que baila con un ser humano hecho de plástico”, “es tan hueca” y “¡Dios mío! Que mina tan bolu…” entre otros.