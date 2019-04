El emotivo mensaje de Leonor Varela a 5 meses de la muerte del pequeño Matteo 18 abril

Este martes se cumplieron cinco meses desde el fallecimiento del pequeño hijo de Leonor Varela, Matteo, producto de una leucodistrofia, enfermedad que le fue detectada al momento de nacer. La cual resulta ser una condición genética que afecta la comunicación entre las neuronas, provocando una serie de problemas psicomotores, además de complicaciones a la vista, audición, entre otras cosas.

Lamentablemente y debido a esta enfermedad, el pequeño hijo de la actriz junto a Lucas Akoskin falleció con solamente 5 años de edad, el pasado 16 de noviembre del 2018.

Es por eso, que en un nuevo aniversario, Leonor Varela quiso dedicarle unas emotivas palabras, a través de su cuenta de Instagram, que emocionaron a todos sus seguidores: “#5meses Nada puede llenar el espacio que dejaste. Y no me alcanzan las palabras para decirte cuanto extraño mirarte a los ojos y tocarte…Pero tu Luz sigue brillando fuerte y ahi me amparo ✨En tu infinita presencia.✨”. Escribió la actriz, junto a una fotografía donde aparece junto a Matteo muy sonrientes.

Tras subir la postal, rápidamente se llenó de mensajes de apoyo y cariño, entre los que se encontraban los de varias figuras de la televisión nacional, como Javiera Contador, Mey Santamaría y Mónica Rincón, entre otras.