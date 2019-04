Adriana Barrientos contó que Álvaro Salas se hizo el lindo con ella 9 abril

De nuevo Adriana Barrientos está en la noticia, esta vez por contar la firme sobre un episodio que vivió con el humorista Álvaro Salas, quien según indicó ella misma, en algún momento se puso “coqueto” con ella.

Así lo contó en una nueva edición del programa “Con Dios y Ley” de Radio Agricultura, donde la modelo confesó que tuvo un particular encuentro con el humorista este fin de semana.

“Yo estaba en un carrete con mis amigos y de repente entra Álvaro Salas con un par de chiquillas, y no tan solo le bastó estar con ellas, porque cuando me vio se me vino encima el hombre, se puso coqueto” aseguró la ‘leona’.

Además Adriana Barrientos agregó que el comediante incluso le había ofrecido un trago, pero que ella no lo aceptó, porque le dio un poco de lata. Confesión que sorprendió a los demás panelistas que se encontraban presentes en el panel.