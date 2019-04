De “modelo de África” trataron a Adriana Barrientos por foto en Instagram 1 abril

Ya es costumbre que Adriana Barrientos reciba cientos de críticas en las fotos que sube a su cuenta de Instagram, donde sus seguidores la acusan de estar muy delgada y que así “no se ve bien”. Pero la leona hace caso omiso a todos y sigue subiendo coquetas imágenes.

Así fue el caso este fin de semana, cuando la modelo subió una fotografía donde aparece cubierta solo por una toalla, aprovechando de desear buenas noches a todos sus seguidores. Sin imaginar todos los malos y crueles comentarios que recibió tras publicarla.

Varios de los comentarios que recibió Adriana, estaban relacionados con su delgadez, donde incluso algunos llegaron a compararla con una “modelo de África”, además de decirle “montón de huesos” y que solamente buscaba llamar la atención.

Pero finalmente Adriana Barrientos se aburrió de los pesados que la pelaban por su peso, así que publicó una nueva fotografía donde aparece en bikini, y escribió un largo mensaje, donde aseguró que estas críticas la hacen sentir insegura sobre ella misma.

“Buenos días ! Aquí en sesión de fotos. pd: dejen de molestar porque estoy flaca soy así , acepto mi cuerpo y me siento saludable , ya me aburrieron , al que le moleste mi cuerpo siiii mi cuerpo que deje de mirarme !!! Ya baje un vídeo por los comentarios ahora me daré el gusto de subir el material que se me ocurra , al final terminan por insegurisarme y hacerme sentir fea!!! Lunes en la mañana encima 🤣🤣🤣🤣 ya , descargos echos foto subida , tirón de orejas pa’ los pesados y sería , que tengan una semana increíble lleno de cosas positivas y se viene mi cumpleaños con todo !!!! Siii en uno pocos días más 🎁”.