Patricia Maldonado se picó por broma de Karol y Joaquín sobre su ropa interior 21 marzo

Ya es costumbre que durante el “Mucho Gusto” se hagan bromas entre los panelistas del espacio. Y ni siquiera Patricia Maldonado se salva, pues es constantemente la protagonista de esta dinámica, sobre todo por parte de Karol Lucero y Joaquín Méndez.

Precisamente durante la jornada del jueves se vivió una de estas situaciones, cuando los dos panelistas realizaban un móvil, llevando el auto de José Miguel Viñuela a su revisión técnica. Y mientras buscaban en el vehículo del animador, sacaron un calzón gigante, bromeando que era de Patricia Maldonado.

Y esto no fue todo, ya que Karla Constant los instó a oler la prenda, lo que terminó por indignar a la panelista, quien rápidamente comenzó a descargarse.

“¿Te digo algo? Esta parte no la encuentro nada de graciosa, si ustedes piensan que hay que reírse de eso, a mí me parece que es una soberana estupidez, es muy básico, porque podrían sacar un calzoncillo suyo y reírse, pero tenía que ser el mío, no me parece gracioso hasta aquí, te lo digo altiro (…) No es broma lo que estoy diciendo” dijo Maldonado.

Luego la también cantante lanzó sus dardos contra Karol: “Por qué no te ríes de los calzones de tu mamita o de tu abuelita, sácale a tu abuela los calzones”.

Pero no solo se molestó con el ex chico Yingo, sino que también con la animadora del “Mucho Gusto” a quien le dijo: “No hagas a otros lo que no te gustaría que hicieran contigo Karla Constant, no estemos llorando después, eso no más digo yo” a lo que la animadora le contestó que se había picado.