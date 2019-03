Patricia Maldonado hizo bolsa la animación de Monserrat Álvarez en el matinal de CHV 19 marzo

Luego de que Monserrat Álvarez asumiera la animación del matinal de CHV “Contigo en la mañana” junto a Julio César Rodríguez. Patricia Maldonado la criticó duramente.

Durante su programa en radio Agricultura “Sin Límites”, espacio que comparte junto a su amiga Raquel Argandoña, Patricia Maldonado no se mostró muy feliz con la decisión de CHV de dejar a la periodista a cargo del “Contigo en la mañana”, pues en su opinión Álvarez no tendría las condiciones para ser animadora de un matinal.

“Para mí animadora, es lo que dice la palabra, es entretener, eso significa animadora” dijo la panelista de “Mucho Gusto”.

Y también agregó: “Después están las comunicadoras. Después están las lectoras de noticias, que son las personas que leen solamente, que no dan ni juicio ni nada (…) porque tienen que leer lo que el sonopronter les dicta. Mi pregunta es, ¿por qué algún director se ‘calienta’ con alguien que no tiene ni una condición de animar?”.

Junto con esto Maldonado expresó que “si la palabra dice ‘animación’, ¿por qué ponen a una lectora de noticias que sigue leyendo?, si tu ves el matinal del 11, ella sigue teniendo la conducta de lectora”.

La cantante que estaba lejos de terminar con su crítica comentó que “en los matinales se requiere de rapidez. La gente prácticamente en la casa no ve el matinal, lo escucha. Entonces cuando tú pones a una lectora de noticias es muy lento, entonces no entiendo cual es la gracia. ¿Por qué poner a una lectora de noticias a un matinal que es distinto?”.

Pero tras esta crítica Monserrat Álvarez no se quedó callada y a través de Twitter contestó con un cortó mensaje: “Así no más pué….Eso es lo que piensa Paty Maldonado. Me sentí honrada por su comentario”.