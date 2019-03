“Me tienen podrida con la sororidad” Fran García-Huidobro en picada con el movimiento feminista 14 marzo

Este martes debutó el nuevo ciclo de “Sigamos de largo”, en esta ocasión con Fran García-Huidobro en la animación. Y en este capítulo se vivió un profundo debate sobre el feminismo, junto con la masiva marcha del 8M en Chile. Sobre esto la animadora decidió sincerarse y dar su opinión sobre le tema.

Esto se dio, luego de que una de las invitadas al espacio, la actriz Loreto Aravena, comentara “con el tema del #MeToo también se nos ha puesto a las mujeres en esta cosa como de ser mujer parece que es igual que ser completamente honesta”.

Ahí fue cuando García-Huidobro contestó, sintiéndose muy identificada: “¡Gracias por decirlo! Me tienen podrida con la sororidad. ¿En serio las minas son todas buenas porque son mujeres?”.

Y aprovechó de agregar: “Lo vengo pensando hace un año, creo que desde que vi a Natalia Valdebenito en el Festival de Viña. Ahora ser mujer te convierte inmediatamente en una persona buena, porque es mujer”.

Junto con esto el ex rostro de CHV profundizó en su postura planteando que “cuando las mujeres son buenas, son buenas, pero cuando son malas son mucho mejores, porque las mujeres somos más complejas. La maldad de una mujer es mucho más perversa que la maldad de un hombre”.

De acuerdo a la explicación de la animadora “todas conocemos a alguien, a la prima, a la vecina de un amigo que no le pasa los hijos al ex marido porque le fue infiel y se lo joroba con plata o lo manda a los tribunales. Lo que yo quiero decir es que la estupidez, la maldad, la mala educación, están en todos los géneros. A mí hay mujeres que me caen pésimo”.

Además Fran García-Huidobro aprovechó de comentar la polémica rutina de Jani Dueñas en el Festival de Viña del Mar: “El único grito desesperado de Jani Dueñas arriba de Viña fue ‘¿y la sororidad’.¿Qué sororidad vas a tener cuando algo no te gusta, te parece fome? ¿Se supone que porque es una mujer arriba del escenario hay que aplaudirla, hay que reírse? A mí no me parece”.