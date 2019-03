Se agarraron Marcela Vacarezza y María Luisa Godoy por funa a Fabricio en el Día de la Mujer 14 marzo

El 8 de marzo se realizaron varias marchas masivas para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Pero al mismo tiempo algunas municipalidades hicieron eventos para celebrar este día.

Esto fue lo que paso en la Municipalidad de Los Andes, donde se invitó al ex participante de Mekano Fabricio Vasconcello. El cual fue funado por algunos asistentes al evento, razón por la que tuvo que terminar antes su presentación.

Este hecho posteriormente fue comentado en el matinal de TVN “Muy Buenos Días”, lo que terminó en un duro enfrentamiento entre María Luisa Godoy y Marcela Vacarezza.

De acuerdo a lo que informa Glamorama, Godoy dijo: “Es que igual no es por ponerme densa, pero como mujer lo digo. Independiente que el municipio haya tomado la iniciativa de hacer algo, pero es como no entender nada. Es una especie de ninguneo a las mujeres. Decir, ‘ya, marcha feminista, les ponemos un sex symbol’, ¡no! Todo lo contrario, es no entender por lo que están peleando, por lo que estamos luchando las mujeres”.

Comentario con el que la panelista no estuvo de acuerdo: “Yo creo que nos estamos poniendo bastante grave con respecto a ciertas cosas. A ver, puede haber una desubicación que justo ese día llevaran este show, pero si no te gusta, o no vas o te quedas ahí esperando a las que le gusta. Más que mal, el tipo está bailando axé, que bailamos en todas las fiestas, y bailamos muchos años, pero me parece que llegar a funar esa actitud… Lo que genera también en la opinión pública el que de repente tengamos pensamientos medios contrarios a esto de feministas”.

También Vacarezza aprovechó de aclarar que ella se ve como “súper mujer y estoy de acuerdo con todas las cosas que se están peleando. Pero no estoy de acuerdo con eso, porque el gallo está bailando, está haciendo un show, se le contrató (…) Lo último que voy a decir. ¿Por qué yo no tengo la libertad de escucharlo, bailar con él, y me tienen que tratar de funar, quizás, lo que yo quiero ver?”.

Junto con esto, la psicóloga insistió que fue un grupo muy pequeño el que funó el show de Vasconcello: “Eran 30 personas y fueron cinco las que se tiraron al agua. Entonces, creo que hay minutos y minutos (..) Quizás yo también puedo marchar y terminar bailando. Eso me pasa. No me siento agredida porque el tipo, que es un símbolo sexual, digámoslo, esté bailando y bailamos todos juntos. No me siento mal”.

Tras la intervención de Vacarezza y de varios panelistas. María Luisa Godoy recalcó nuevamente su punto de vista: “Siento que la diferencia, la inflexión, está perfecto hasta que ese día que se conmemora el Día de la Mujer del municipio sea esta la forma. Yo le valoro a la municipalidad el hacer una actividad, pero el fondo del día, del cómo lo hace de conmemorar el día, de esa manera, es lo que está mal”.

Pero lo más intenso fue el final de su encontrón, ya que Vacarezza nuevamente a la animadora si el show era para funarlo.

Godoy concluyó diciendo: “Es una manera de decirle al municipio ‘¡entiéndame!, no está entendiendo nada'”.