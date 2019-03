Luli se agarró con productora tras su salida de “Estilo Chic” 11 marzo

En septiembre Luli anunciaba feliz un nuevo proyecto televisivo que estuvo esperando toda su vida. La modelo se haría cargo del nuevo programa del canal de VTR VIVE, “Estilo Chic”, espacio dedicado a la moda, el cual era lo que había estado esperando.

Pero este nuevo proyecto se vio empañado por el duro momento familiar que vive junto a su único hijo de 17 años, quien fue formalizado por el homicidio calificado frustado, y que actualmente se encuentra internado en un centro del Sename.

Esta fue la razón por la que Luli en su momento decidió rechazar la invitación para asistir a la gala del Festival de Viña. Pues aseguró estar pasándola muy mal y que prefería enfocarse en los temas importantes y evitar críticas superficiales.

Pero para la productora ejecutiva de “Estilo Chic”, Anita Almonacid, estas declaraciones no son del todo ciertas, pues durante esos días, Nicole se encontraba participando del Festival de Tierra Amarilla.

Además, Almonacid acusó en el programa Intrusos a la ex animadora de “falta de profesionalismo” y de no apoyar la candidatura a reina de Ingrid Aceitón, quien la reemplazó por algunos días en la conducción del espacio.

“Ella no se ha presentado a trabajar. Una cosa es que esté triste, que tenga problemas, y la otra es que haga cosas que son totalmente una falta a ética, una falta al profesionalismo, como por ejemplo, quedar mal con auspiciadores de su propio programa. Muchas veces conversé con ella, nos reunimos, le expliqué la situación” comentó la productora.

Además afirmó que el día de la gala, ellos tenían que grabar un programa, pero Nicole no se presentó y cerró un evento si avisarle a nadie: “Un día antes me dice: ‘Lo siento, tengo pasajes el día jueves y vuelvo el sábado’”.

Pero al parecer Luli estaba viendo en ese momento el programa de farándula, y a través de su cuenta de Instagram decidió responder a los comentarios en su contra.

“Yo decidí dar un paso al costado del programa, hubo una serie de problemas, que no detallaré, pero te aseguro que argumentos tengo suficientes para no querer seguir. Para mí fue un tremendo proyecto que me permitía mostrar un nuevo rol, pero lamentablemente no puedo continuar en un lugar donde no me siento cómoda, donde se me trató de dejar mal por lo ocurrido con la candidatura al reinado de Viña de manera gratuita y donde, de manera unilateral, se tomaban decisiones que me afectan directamente” comenzó.

La modelo continuó y dijo que para ella “lo más sano” era dar un paso al costado y que por eso mismo lamenta que la información del programa “no es real”. “En estos momentos mi energía y mi preocupación están enfocadas en algo más relevante y por eso prefiero no seguir ahondando en este tema” finalizó.

Junto a esto, Luli se comunicó con Michael Roldán, asegurando que había sufrido acoso laboral. “Nicole me dice que es muy probable que esto llegue a la justicia. Que así se lo está planteando. Ella me dice, con todas sus letras, que fue víctima de una mujer de la productora, de la cual me reservo el nombre, de acoso laboral. El resumen es que la trataba mal y la humillaba”.