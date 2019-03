Ladrón asaltó a una mujer pero le devolvió la plata al cachar que no tenía ni uno 14 marzo

Un curioso hecho ocurrió en la ciudad de Heyuan, en China, cuando una mujer sacaba dinero de un cajero automático. Mientras realizaba el giro, un ladrón la agarró por sorpresa para robarle el dinero que ella tenía. Además, la obligó a sacar dinero de su cuenta para entregárselo.

Sin embargo, al revisar el saldo de la cuenta de la víctima, el ladrón se dio cuenta que esta no cumplía con las expectativas de botín que él esperaba por lo que se compadeció de la mujer luego de robarle y decidió devolverle los cerca de 370 dólares que acababa de sacar. Por último, el atracador sonrío y salió del lugar.

Posteriormente fue capturado gracias a las cámaras de seguridad. En la indagatoria confesó que buscaba costear el valor de una cirugía previa y solventar los gastos de su hijo, pero la suma que pensaba robar no cumplía sus expectativas y prefirió no tomarla para que la joven no llamara a la policía.