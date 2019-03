Camila Recabarren también se une a la marcha feminista del viernes 7 marzo

Por medio de una publicación en su cuenta de Instagram, la modelo Camila Recabarren anunció que este viernes 8 de marzo también participará de la marcha feminista anunciada para el Día Internacional de la Mujer.

La ex Miss Chile, le contó a los casi dos millones de seguidores con los que cuenta en la red social sobre su asistencia y les pidió tolerancia: “Si no quieren ir a marchar no vayan, pero dejen que la gente tome sus propias decisiones y apoyen las causas en las que creen”.

Te puede interesar: (Camila Recabarren sorprende con drástico cambio de look)

Camila afirmó que “por todas yo iré a marchar” y les pidió a quienes no están de acuerdo con su decisión de asistir “no llenen de mala onda mi Instagram con comentarios desde la ignorancia”.

La panelista de La Mañana de Chilevisión: “Sé que es confuso entender todo los términos, pero al menos pongamos empeño en comprender lo que está pasando a nivel social en nuestro país”.