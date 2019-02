Veraneantes funaron a presidente de Gasco y en redes lo convirtieron en meme 6 febrero

Hace algunas horas se dio a conocer un video que muestra al presidente de Gasco Matías Pérez Cruz, sacando a tres veraneantes que disfrutaban a las orillas del lago Ranco de ese lugar, porque según él era propiedad privada y le pertenece. “Ustedes se me van a ir y si no voy a venir a sacarlas yo de manera no tan pacífica”, se puede escuchar en el registro.

Las tres mujeres denunciaron el acto como humillación, ya que las palabras que usó para echarlas fueron bastante fuerte: “Dice ser abogado… es presidente de Gasco… Pero su educación quedó muy lejos de esos pergaminos. Después de sentarnos a la orilla del Lago Ranco de manera agresiva nos increpa diciendo que no podemos sentarnos en su jardín, menos sin pedirle permiso. Fue brutalmente agresivo frente a tres mujeres sentadas en unas toallas. Nos quitó las cosas, me arrebató el celular y me amenazó con tirarme el teléfono al lago”, dice la funa.

Por otro lado, se puede escuchar al abogado decir a las involucradas que no pueden discutir con él porque es abogado. Fue así como en redes catalogaron el hecho como imperdonable y los más bromistas no dudaron el convertirlo en meme.

Cabe mencionar que desde el Ministerio de Bienes Nacionales anunciaron: “Con respecto a la denuncia ciudadana que nos llegó desde el #LagoRanco, estamos recabando antecedentes para dar respuesta lo antes posible”.



Peor campaña publicitaria de las tetas de ese señor para #Gasco pic.twitter.com/fqVPLrjjLB — Felipe (@ParaLaWeaOye) 6 de febrero de 2019

A “Matías Pérez Cruz” le queda súper el cargo de presidente De #Gasco si es igual a un cilindro de gas pic.twitter.com/6B86D5Xotu — Mony 🌹 (@Monyyy_R) 6 de febrero de 2019

Yo como ranquino me hubiese gustado que seamos conocidos por los bellos lugares que existen en #LagoRanco, lo del señor #Gasco no tiene nombre y créanme, existen muchos más como este acá, que tienen terrenos y son privados cerca del lago, por eso funemos pic.twitter.com/Pgb4kD1vn9 — Robinsoncito (@Elranquino) 6 de febrero de 2019