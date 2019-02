Hermanos Méndez en picada contra Cami Recabarren: Así respondió la modelo 6 febrero

Algo más de una semana ha pasado desde que se filtró el video hot que tiene supuestamente a Joaquín Méndez como protagonistas y desde eso, aun no se puede confirmar quién fue el encargado de filtrar las imágenes. Eso sí, varios apuntaron a Leo Méndez Jr, quien junto a su hermana se defendieron de las acusaciones de la gente y también de Camila Recabarren -mira-.

A raíz de la mala onda, lo seguidores de la modelo salieron a defenderla con uñas y dientes, algo que ella ha agradecido pero no comparte, ya que no está de acuerdo con el ciberbullying. Por otro lado, agregó a La Cuarta que: “Está muy bien lo que hace Steffi Méndez de salir a defender a su hermano, porque la familia es lo primero. Si se meten con mi hermano yo haría lo mismo… Pero yo estaba defendiendo a Joaquín, es mi amigo y sé lo buena persona que es”.

Bajo la misma línea, la ex chica reality aseguró que tanto ella como el panelista de Mucho Gusto dieron vuelta la página, pero que si los hermanos Méndez “quieren ver el tema legal o Joaquín, ahí ya es tema de ellos, yo no tengo nada que ver. Si tienen algo que decir o tengo que ir a enfrentar a la justicia, ahí vamos a estar, pero yo no quiero seguir opinando de esto porque, no sé qué están buscando, yo busco ser feliz no más”, finalizó.

