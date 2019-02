¡Duró menos que un candy! Aylen Milla terminó con su peor es ná 6 febrero

Hace algunos meses Aylen Milla comentó que estaba con una sonrisa de oreja a oreja desde que su nuevo peor es ná, el médico cirujano Pablo Serrano llegó a su vida. Sin embargo, la cosa no prosperó y los tortolitos terminaron su relación. Así al menos lo dejó claro la che.

La ex de marco Ferri confesó a Las Últimas Noticias que: “Él tiene un trabajo y una vida estable y armada. Yo no sé dónde voy a vivir, no tengo trabajo estable y viajo mucho… En un momento estuve triste porque pucha, es otra relación que fracasa para mí, pero vengo mucho a ver a mi familia y con eso lo llevo bien. Nunca voy al psicólogo, siempre intento superar todo sola. No sé si está bien o no, pero siento que soy fuerte y que puedo hacerlo. Me apoyo en amigas y en buscar distracciones. El tiempo lo cura todo, así que estando distraída una está sana”.

Por su parte, el chiquillo señaló al mismo medio que se estaban conociendo y no funcionó. “Los viajes y trabajos de cada uno son muy diferentes, pero todo bien, así es que le deseo lo mejor, le tengo mucho cariño”.

¡Buu!