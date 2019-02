Mucho Gusto: Actriz de Mega habló de su papá fallecido y emocionó hasta las lágrimas a un panelista 14 febrero

Este jueves Mucho Gusto recibió la visita de Giulia Inostroza, pequeña actriz que ha sido parte de teleseries como Ámbar, Papá A La Deriva y muy pronto Isla Paraíso -mira-. Precisamente su arribo al espacio de Mega fue para hablar de sus días laborales y de su experiencia durante las recientes grabaciones.

Sin embargo, hubo un tema imposible de no tocar, uno que hizo a la retoña de once años romper en lágrimas, pues su papá falleció repentinamente hace algunos días –ver más detalles-. “A mi papá siempre le gustaba, a él le encantaba la televisión. Lo quería compartir”, dijo dando paso al llanto.

En ese momento José Miguel Viñuela no pudo más y se quebró al contar detalles de su relación con el papá de Giulia: “Yo tuve la fortuna de conocerlo, fuimos socios en una heladería. Me llega mucho porque lo conocí, y fui testigo de lo que tú hablas, que era extrovertido”, partió contando el conductor.

Por lo mismo, relató lo mal que se sentía al no haber podido asistir al funeral, ya que se encontraba de vacaciones fuera de Chilito. “No lo podía creer. Yo cuando trabajaba en la radio, nos iba a dejar torta a todo el equipo. Esto me caga a mí también, perdón. Siempre lo hacía con las personas que él quería”, agregó entre lágrimas.

“Me da mucha pena no haber estado en la misa. Tu papá me abrió las puertas para poder ser socio de él, siempre con una generosidad. Él llamaba a la radio y decía ‘quiero ponerme con las tortas del hogar que están ayudando’. Encuentro que es una pérdida enorme, pero siempre en estas cosas del dolor, hay quedarse con la parte linda”, finalizó.

