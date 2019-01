Pequeña actriz de Mega lamenta la partida de su papá 31 enero

Giulia Inostroza se hizo conocida hace algunos años luego de participar en Papá A La Deriva, teleserie de Mega donde mostró todos sus dotes actorales. Pero lejos de lo que fue esa época de felicidad y fama, la pequeña por estos días está viviendo uno de los dolores más grandes a sus cortos once años; la muerte de su papá.

La ex protagonista de Amber contó hace algunas horas la situación que la afecta a ella y su familia. “Papá, quiero que sepas que te amo mucho y siempre estarás en mi corazón. Aunque no estés aquí, siempre estarás en mi corazón. Me pone tranquila que ahora estás en un lugar mejor. Que dios te reciba con los brazos abiertos. La tía Nani y el abuelo te estarán esperando. Te amo papá”, escribió.

Cabe mencionar que el hombre de 59 años, quien se desempeñaba como uno de los mayores socios de la cadena de helados Bravissimo, venía atravesando un delicado estado de salud, pero poco se saben de los detalles.

¡Mucha fuerza!