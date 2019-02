Diana Bolocco paró en seco a Cris Sánchez en pleno matinal 14 febrero

En plena celebración del Día De Los Enamorados los panelistas del Muy Buenos Días comenzaron la mañana hablando de cómo había iniciado su 14 de febrero, a lo que Cristián Sánchez comentó que no muy bien del todo, ya que llegó tarde a su casa por motivos de trabajo y cuando lo hizo, su mujer Diana Bolocco, no estaba.

Todo esto porque la ex rostro de Canal 13 había salido de carrete con Marcela Vacarezza, razón que la llevó a demorarse y entre tanto esperar, el conductor se quedó dormido. Fue aquí cuando comenzaron los reclamos, ya que Sánchez aseguró que su esposa era algo difícil de convencer cuando se trata de sorpresas.

“Mi mujer es tan planificada que no se le puede sorprender, porque le da como un soponcio”, dijo. Algo que no le gustó para nada a Bolocco, ya que haciendo honor a su humor, quiso llamar por teléfono para parar en seco a su marido. “Estoy súper feliz de levantarme en el día del amor. Prender a mi marido para ver lo bien que habla de mí, y que en media hora me haga bolsa”, comenzó diciendo.

Más tarde, agregó que cuando llegó a su casa, a eso de la una de la madrugada, “hay un ser humano de mediana edad absolutamente desplomado sobre la cama, con la boca abierta y babeando. Yo no sé si ustedes creen que eso es muy atractivo para celebrar el Día del Amor. Es más, yo tenía algo preparado. La verdad es que nunca pensé que iba a llegar tan temprano”, bromeó.

Finalmente, la llamada terminó solo en buena onda y los tortolitos se declararon su amor -mira-.