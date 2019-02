Ingrid Cruz vivió desagradable situación con su hija en la calle y paró en seco al responsable 20 febrero

Hace algunas horas Ingrid Cruz usó su cuenta de Instagram para contar que había tenido que pasar por una desagradable situación junto a su hija en plena calle, ya que luego de que la chocaran, y se dieran a la fuga, siguió al responsable para pararlo en seco por cara de nalga.

La actriz de Mega vio que el mal portado se estacionó cerca de donde ella estaba y se acercó para pedirle explicaciones, mientras que él solo se negaba y se burlaba. “Mi hija no podía creer lo que estaba diciendo … Y dijo ‘mi mamá no miente’. Me dio tanta pena que presenciara todo esto; el choque, la arrancada, la mentira, la discusión… Pero me miró y me dijo que era muy valiente, ya que discutía en frente de 5 hombres, dos de los cuales mentían y se mofaban”, comenzó diciendo.

Más tarde agregó que todo lo hizo por su niña, para que a medida que vaya creciendo aprenda y compruebe que siempre debe hacer que la respeten y no dejar pasar nada que le afecte: “Soy una mujer sola, ando con la verdad por delante y voy a trabajar siempre por ser mejor persona por mi hija. De igual a igual. No necesito a alguien que me defienda… Estoy criando a una mujercita que lamentablemente tiene que aprender a hacerse respetar para que el día que alguien le tome su mano sea de igual a igual. La vida es tan curiosa, hizo hacerme cargo de mis consejos y llevarlos a cabo”, finalizó.