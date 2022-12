Ingrid Cruz revela feos momentos en su carrera: «Me humillaron mucho en la tele»

La noche de este jueves se emitió un nuevo capítulo de ‘Socios de la Parrilla’, donde Ingrid Cruz y Fran García-Huidobro conversaron con los conductores del espacio, revelando detalles de sus carreras en la actuación y sus vidas personales.

Es en este contexto que la actriz de Mega se confesó sobre los feos momentos que pasó durante un tiempo en televisión, cuando vivió discriminaciones por su físico por parte de algunos altos mandos.

«A mí en un minuto me humillaron mucho en la tele. Hubo una época en que lo pasé muy mal y por eso me cambié de canal». Ingrid Cruz también añadió que «me humillaban física y luego actoralmente. Yo tenía 31 años, esto fue de parte de algunos productores, pero uno va cambiando. Yo ya no permito eso, ya no permito muchas cosas».

Las discriminaciones a Ingrid Cruz

En ese sentido, recordó que a los 23 años se preparó durante un mes para el protagónico de la teleserie ‘Cerro Alegre’, sin embargo, antes de comenzar a grabar, le anunciaron que ella ya no realizaría el rol más importante, «me dijeron ‘mira, llega tal persona, que es mucho más bonita que tú y vende más que tú’».

Con relación al mismo tema, la actriz recordó que “a mí, muchos años después, ya estaba contratada y alguien me dice ‘no vas a hacer ese personaje porque estás vieja y gorda’, y yo tenía 32 años y recién había perdido a mi hijo, entonces lo que menos me importaba era el peso”. Frente a este comentario, ella respondió: «‘sabes qué, me voy a parar porque o si no te tendría que dar vuelta la cara de una cachetada’, y me fui».

«Creo que para las mujeres siempre ha sido mucho más difícil y uno puede haberse sacado la cresta trabajando y no va a faltar el que piense que llegaste hasta donde llegaste porque te metiste con alguien», adicionó la reconocida animadora Francisca García-Huidobro.