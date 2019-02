“Backed Annus”: Chistosos de Twitter tradujeron las estaciones del metro en inglés básico y se vuelven viral 6 febrero

Metro de Santiago es una de las redes más grandes del mundo y la segunda con más kilómetros en Latinoamérica, solo superada por el tren subterráneo de Ciudad de México.

Con 6 líneas en total, la red completa del Metro tiene 136 estaciones, y para los extranjeros, los nombres pueden llegar a sonar un poco confusos, ya que la mayoría son de calles que se asocian a modismos chilenos.

(También te puede interesar: Chileno pillo contó truco para evadir el Metro en vivo)

Para solucionar este “inconveniente” unos chistositos realizaron “Metro Network for english speaking people and for chileans who whants to have a laugh”, una divertida parodia en un inglés muy básico y literal de lo que sería el nombre de cada una de las estaciones, lo que de inmediato se convirtió en viral de redes sociales, sacando carcajadas a más de alguno.

Algunas de las más divertidas traducciones son: La Moneda se llama The Coin, Baquedano es Backed Annus, Estación Central es Central Station, Puente Cal y Canto en Lime & Sing Bridge y Escuela Militar es Militar School, El Llano en The Flat One, Cardenal Caro en Expensive Cardenal o Quilín en Kill in.

Como si esto fuera poco, Metro de Santiago vio el divertido mapa y respondió de manera muy creativa el tweet.