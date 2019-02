Así fue el desconocido casting de Paloma Mami para Rojo 4 febrero

Paloma Mami se ha convertido en la sensación del trap durante el último tiempo, ya que a sus cortos 19 años se ha robado la atención de todos con su talento y belleza a nivel mundial.

Pero antes de eso, la cantante comenzó su carrera en Rojo, El Color Del Talento, un espacio que no estuvo fuera de polémicas luego de que asegurara que no podía ser auténtica ni hacer la música que ella quería. Razón que la llevó a agarrar sus cositas e irse cascando del espacio de TVN. Y a meses de esta situación, se dio a conocer en Las Últimas Noticias el video con el que la dueña de “No Te Enamores De Mi” audicionó

“Hola, me llamo Paloma Castillo y me gustaría mucho ingresar a Rojo porque mi pasión es cantar. Creo que esta sería una gran oportunidad para crecer como cantante y persona”, dijo en ese entonces. Así dio paso para interpretar más tarde “Love On The Brain” de Rihanna. Y al mismo medio fue Gonzalo Cordero, productor ejecutivo del programa quien contó lo que le llamó la atención la primera vez que la vio.

“Inmediatamente noté que audiovisualmente era muy atractiva, es alguien televisivo. Llegaba aquí sin maquillaje para los ensayos, como todos, siempre dispuesta para las clases y la dinámica del programa. Paloma fue un 7, un aporte” declaró.

¡Revisa el video acá!