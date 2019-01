Belenaza respondió a los pesados que la critican por su cuerpo 30 enero

Belén Mora ha compartido varias fotografías en bikini en sus redes sociales, por lo mismo ha sido blanco de críticas de algunos pesaditos que la molestan por su apariencia física.

Pero la chiquilla los paró en seco y aseguró que no le interesan los comentarios negativos “pesan menos que un paquete de cabritas” declaró en una entrevista con Buit.

“No me afecta lo que la gente piense de mí. Si a alguien le molesta que yo sea guatona, métanse al perfil de una más flaca. O si les molesta que no salga arreglada en las fotos, métanse al de una que sale arreglada, porque yo soy así, soy al natural”, expresó.

“Mi papá desde chica me dijo que yo era la princesa del mundo, que era la cosa más linda que había. Y me lo dijo tantas veces que yo me lo creo”, afirmó la comediante bien convencida.

Por supuesto, Belén Mora se refirió a las dudas con respecto a una supuesta operación para quedar tikitaka. “Me operé porque me lo regalaron. Si lo hubiese tenido que pagar, no lo hago”, finalizó