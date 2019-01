¡No bastó con el tatuaje! Anuel no se saca la prenda de ropa que tiene la cara de Karol G 21 enero

Los tortolitos no se aburren y al parecer el amor de los reguetoneros sigue más fuerte que nunca. Sí, porque luego de que Karol G y Anuel AA lanzaran su nuevo sencillo “Secreto”, el chiquillo se tatuó una foto junto a su enamorada en la espalda -ver más detalles-. Pero tal parece que eso no fue suficiente, ya que ahora el trapero no se saca el polerón que tiene estampada la cara de la colombiana.

El cantante publicó una imagen donde se ve luciendo la prenda donde ambos aparecen posando en lo que fue una sesión de fotos junto a sus nombres en las mangas. “Para siempre contigo, en las buenas y en las malas, en altas y bajas”, escribió el boricua en Instagram.

Cabe mencionar que el vestuario cuesta alrededor de cincuenta mil pesos chilenos y se vende por internet.

¡Quién sabe con que más nos irán a sorprender los enamorados, que cada día demuestran lo unidos que están!