Misteriosos mensajes de Faloon dejarían ver que terminó su relación 29 enero

Por estos días Faloon Larraguibel aprovecha sus días como mamita de sus tres retoños fruto de su relación con Jean Paul Pineda. Y aunque la chiquilla compartió fotos familiares hace algunas semanas, desde el año nuevo que no deja ver al futbolista en su cuenta de Instagram.

Lo que sí ha publicado y ha dejado, de hecho, cachudos a sus seguidores, son algunas indirectas que los ha llevado a pensar que puso fin a su relación. “Listo. Se acabó. No más y nunca más”, escribió junto a una foto con el mensaje: “Un día sabrás que no has perdido nada, que las cosas tuvieron que pasar así para que entendieras la vida”.

Y aunque la ex chica Yingo no ha entregado mayores detalles ni ha confirmado los rumores, cabe mencionar que anteriormente ya se supo que el chiquillo le había sido infiel en Concepción, situación que incluso fue captada por cámaras de seguridad.

¿Será?